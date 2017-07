خمسة صواريخ روسية فتاكة (فيديو +صور)

1- صواريخ "كاليبر" الموجهة:

حصلت على شعبية كبيرة بعد استخدامها لضرب مواقع لـ "داعش" في سوريا. بدأ العمل على تصميمها في الثمانينات وعلى أساس صاروخ 3 أم 10 الاستراتيجي النووي المجنح ومداه 2500 كم وعلى أساس منظومة "ألفا" المضادة للسفن.

وعرضت صواريخ "كاليبر" لأول مرة في معرض "ماكس-1993". ومداها يصل إلى 350 كم ضد أهداف بحرية و2600 كم ضد أهداف ساحلية.

الأسلحة الروسية: صاروخ "كاليبر" المجنح