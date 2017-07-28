خمسة صواريخ روسية فتاكة (فيديو +صور)

1- صواريخ "كاليبر" الموجهة:

حصلت على شعبية كبيرة بعد استخدامها لضرب مواقع لـ "داعش" في سوريا. بدأ العمل على تصميمها في الثمانينات وعلى أساس صاروخ 3 أم 10 الاستراتيجي النووي المجنح ومداه 2500 كم وعلى أساس منظومة "ألفا" المضادة للسفن.

وعرضت صواريخ "كاليبر" لأول مرة في معرض "ماكس-1993". ومداها يصل إلى 350 كم ضد أهداف بحرية و2600 كم ضد أهداف ساحلية.

© Sputnik. Ministry of Defence of the Russian Federation الأسلحة الروسية: صاروخ "كاليبر" المجنح

2- الصواريخ المجنحة الاستراتيجية "جو-أرض" إكس-101:

كذلك استخدمت في سوريا، وتم إطلاقها على الإرهابيين. وحامل هذه الصواريخ القاذفة تو-22 وتو-160. وطورها معمل "رادوغا" (1995-2013). ولم يتم الكشف عن خصائصها. ووفقا لبعض المعلومات مداها يبلغ حوالي 9000 كم.

وزارة دفاع روسيا صاروخ X-101

3-الصواريخ المضادة للسفن بي-270 "موسكيت":

طورت في السبعينات. قادرة على تدمير السفن. ومداها من 10 إلى 120 كم إذا كان ارتفاعها منخفض أما إذا كانت على ارتفاع عالفيبلغ مداها 250 كم. ويصل ارتفاعه إلى 7 أمتار.

© Sputnik. Ildous Gilyazutdinov صاروخ موسكيت الأسرع من الصوت ينطلق من سفينة إر 32

4-الصواريخ المجنحة الاستراتيجية إكس-55:

وتزود بها القاذفات الاستراتيجية. ومن الصعب جدا اعتراضها. وحامل الصواريخ القاذفة تو-95 وتو-160، والأخيرة قادرة على حمل 12 صاروخ من هذا النوع. وزن الرأس الحربي فيها 200 كيلو طن أي قوة انفجارها أكبر من بـ20 مرة من قوة انفجار قنبلة Little Boy التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما عام 1945.

5-بي-700 "غرانيت"صواريخ مجنحة مضادة للسفن بعيدة المدى:

تم تصميمها في المقام الأول من أجل ضرب مجموعة من السفن البحرية، يبلغ مداها 550 كم. وحاملة الطائرات الثقيلة "أدميرال كوزنيتسوف" مزودة بها.