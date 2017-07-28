المقاتلات الروسية تعترض طائرات أجنبية تسع مرات

اعترضت المقاتلات الروسية، هذا الأسبوع، 9 مرات طائرات أجنبية اقتربت من الحدود الروسية.

ووفقا لموقع "زفيزدا" الروسي حلقت نحو 23 طائرة استطلاع أجنبية بالقرب من الحدود الروسية هذا الأسبوع.

© Sputnik. Valery Melnikov 6 حوادث اعتراض من القوات الجوية الروسية خلال أسبوع

وتحليق المقاتلات لاعتراض طائرة تقترب من الحدود الروسية أمر شائع. طاقم المقاتلات المسؤول عن المنطقة التي يظهر فيها طائرة تنتهك المجال الجوي مستعد للطيران في غضون دقيقتين بعد ظهور الهدف على شاشات الرادار، ويحتاج لعدة دقائق فقط للإقلاع والاقتراب من الطائرة المشبوهة واعتراضها.

جميع الطيارين يعرفون أنه في حال ظهور طائرة بالقرب من الحدود يجب التحذير: أنتم على مقربة من حدود الدولة، غيروا المسار. وإذا لم تستجب الطائرة يقوم الطيارون الروس بالتلويح والإشارة إلى الصواريخ التي قد يتم إطلاقها، هذا التلميح عادة يكفي لكي تبتعد الطائرة الغريبة.