البحرية الروسية قد تحصل على سفينة "أوراغان" قبل نهاية العام

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، يوري بوريسوف، أن الأسطول البحري الحربي الروسي قد يحصل على سفينة صغيرة "أوراغان" مشروع 22800 قادرة على حمل صواريخ مجنحة من طراز "كاليبر".

بطرسبورغ — سبوتنيك. وقال بوريسوف للصحفيين اليوم السبت: "يجب أن تجري اختبارات سفينة "أوراغان" خلال نصف عام، لقد تم تزويدها تقريبا بكافة المعدات.. أعتقد أنه من الواقعي تسليم هذه السفينة للأسطول قبل نهاية العام".