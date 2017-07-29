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    غواصة

    قروش الحرب...الغواصات الأكثر شراسة والأكثر غرابة في العالم (صور)

    © Sputnik. Vitaliy Ankov
    رصد عسكري
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    الغواصات هي من أسلحة القوات البحرية وتقوم بمهام كثيرة منها التجسس والهجوم وإطلاق الصواريخ وغيرها.

    أكبر غواصة في العالم:

    الغواصة الاستراتيجية الثقيلة "دميتري دونسكوي"، من مشروع 941 "أكولا" (القرش)، وهي في خدمة الأسطول الروسي.

    ويصل ارتفاع هذه الغواصة العملاقة إلى ارتفاع بناء بتسعة طوابق، وهي أضخم غواصة في التاريخ.

    يبلغ طولها 172 مترا وتتسع لحوالي 23 طنا، وهي كانت أساس الردع النووي السوفيتي في البحر.

    وهي مزودة من الأمام بـ20 صاروخا باليستيا ثقيلا إر-39 وكل صاروخ كان مزود بـ10 رؤوس حربية.

    وبني في الاتحاد السوفيتي 6 غواصات "أكولا"، والآن تستخدم واحدة فقط.

    الغواصة النووية الصاروخية دميتري دونسكوي
    © REUTERS/ Scanpix Denmark/Sarah Christine Noergaard
    الغواصة النووية الصاروخية "دميتري دونسكوي"

    أكثر غواصة مسلحة:

    الغواصة الاستراتيجية الأمريكية وحاملة الصواريخ من مشروع "أوهايو" وكل غواصة موجود في خدمة القوات البحرية الأمريكية مزودة ب24 صاروخ باليستي Trident I وTrident II.

    وقادرة على ضرب الهدف ب14 رأس حربي بقوة 100 كيلو طن أو 8 رؤوس حربية بقوة 475 كيلوطن.

    "أوهايو"- أساس قوات الردع الاستراتيجية الأمريكية، ووفقا لمحللين غربيين تخفي الغواصة في داخلها أكثر من الثالوثي النووي الأمريكي.

    غواصات أوهايو الأمريكية
    © AP Photo/
    غواصات "أوهايو" الأمريكية

    أهدأ الغواصات:

    الغواصات من مشروع 636.3 "فارشافينكا" — تقوم الغواصة الروسية التي تعمل بالديزل والكهرباء من هذا المشروع، على تصميم البدن المزدوج ويبلغ طولها 73.8 متر، وعرضها 9،9 متر، وهي تنتمي إلى الجيل الثالث من الغواصات التي تم إنشاؤها على أساس مشروع 877.

    تعتبر هذه الغواصة واحدة من الغواصات الأكثر هدوء في العالم، كما أنها تمتلك أحدث أنظمة الصواريخ والطوربيدات، والإلكترونيات.  وغالبا ما تسمى هذه الغواصات بالـ"ثقب الأسود".

    يتكون تسليح غواصات المشروع 636.3 من ستة أنابيب طوربيد عيار 533 ملم، اثنين منهما يمكن أن تستخدم قاذفات للمجمع الصاروخي "كاليبر-PL".

    الغواصة المحدثة فارشافينكا
    © Sputnik. Oleg Lastochken
    الغواصة المحدثة "فارشافينكا"

    أصغر غواصة:

    أصغر غواصة في العالم هي الغواصة الفرنسية متعددة المهام "روبي". طولها 73.6 متر وعرضها 8 أمتار فقط.

    وهي مزودة ب 14 طوربيد عيار كل واحد منهم 550 ملم. وقادرة على حمل صواريخ مجنحة Exocet المضادة للسفن.

    الغواصة الأكثر غموضا:

    المشروع الروسي النووي "ستاتوس-6" الذي عرض على التلفاز بالخطأ. ووفقا للمعلومات المتوفرة  المنظومة هي عبارة عن جسم على شكل صاروخ بحري ضخم ذاتي الدفع، مدى إبحاره يصل إلى 10 ألاف كم، وبعمق يصل إلى 1000 متر.

     ووفقا للصور التي عرضت فإن مهمة هذه المنظومة تدمير المواقع الاقتصادية الحيوية لدى العدو على الشريط الساحلي، وإلحاق ضرر مؤكد لمساحات واسعة من البلد عن طريق نشر تلوث إشعاعي، يجعل هذه المساحات غير صالحة للاستخدامات الزراعية والعسكرية والاقتصادية لمدة طويلة.

    وكوسائل حمل لهذه المنظومة الحربية أشير إلى غواصات نووية من نوع خاص مثل مشروع 90852 "بيلغراد" ومشروع 09851 "خاباروفسك".

    ستاتوس-6
    fromtheold
    "ستاتوس-6"

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    سلاح روسيا, أسلحة
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