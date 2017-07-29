رفع السرية عن دبابة "تي-72بي3"

انطلقت الدورة الثالثة للألعاب العسكرية الدولية، السبت 29 يوليو/تموز، في ضواحي موسكو، بمشاركة 22 بلدا، وستستمر حتى 12 من الشهر المقبل.

وعرضت أثناء إجراء مسابقة "بياتلون الدبابات" أحدث نسخة من تي-72 بي3، والتي فيها حماية إضافية.

© Sputnik. Maxim Blinov منح الميداليات للمشاركين في مسابقة بياتلون الدبابات

وكذلك تطلق وسائل الإعلام على هذه الدبابة اسم "فائقة الحماية" وهذا صحيح بالمقارنة مع النسخ القديمة فيها أنظمة حماية مطورة.

وقوة محرك الدبابة 1130 حصان (كان 840 حصان) مما يحسن حركتها. ووفقا لبعض المعلومات فإن سرعة الدبابة لن تقل عن 70 كم/ساعة.

وزودت الدبابة المطورة بمدفع عيار 125 ملم، محطة إذاعة أحدث وبأفضل جهاز تسديد في العالم "سوسنا-أو" الذي يسمح للدبابة بتدمير الأهداف على بعد 5 كيلومترات.

وقد حصل الجيش الروسي مؤخرا على هذه الدبابات.