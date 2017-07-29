إف-35 وغيرالد فورد: الهيمنة العسكرية الأمريكية "تنهار" أمام أعيننا

قال الخبير الغربي، أندري ديمون في مقابلة مع WSWS، إن التفوق العسكري الأمريكي في العالم هو خيال، والهيمنة العسكرية "تنهار" أمام أعيننا.

وضرب الخبير مثلا، بناء مقاتلة الجيل الخامس إف-35، وحاملة الطائرات USS Gerald R. Ford. المبالغ الهائلة التي صرفت على بناءها غير مبررة أبدا. فالمقاتلة التي حلت محل إف-22 أقل شأنا منها بكل الخصائص.

وأضاف الخبير أن حاملة الطائرات الجديدة ليست كما توقعها الخبراء الأمريكيين، وتكلفتها وصلت إلى أكثر من 3 مليارات دولار. وهذا الوضع يمكن رؤيته في العديد من مجالات الشؤون العسكرية. إذا نظرنا إلى باقي الدول مثل روسيا والصين في مجال تجهيز الجيش بالتقنيات فإنها تتعامل مع هذا الأمر بشكل عملي أكثر. روسيا لا تحتاج لصنع المعدات من أجل مفاجأة الجمهور، بل للدفاع والهجوم.

وتابع الخبير عندما تطور روسيا الجيل الجديد، فإن الأمريكية سوف تصبح قديمة. ولذلك فإن التفوق العسكري الذي يتحدث عنه الغرب هو خيال. فالولايات المتحدة تتخذ نهجا خاطئا في صنع الأسلحة لذلك قريبا ستنهار الهيمنة العسكرية.