الألعاب العسكرية الدولية (أرمي 2017) تنطلق في روسيا

انطلقت يوم أمس السبت الألعاب العسكرية الدولية في روسيا في منطقة ألابينو بمشاركة روسيا و 28 دولة أوروبية وأسيوية وأفريقية مختلفة.

وتشهد الألعاب العسكرية الدولية تطورا هاما من خلال مشاركة دول جديدة انضمت مؤخرا ومن بينها بنغلاديش، إسرائيل، لاوس، المغرب، سوريا، تايلندا، أوزبكستان، بالإضافة الى دول أفريقية منها أوغندا و جنوب أفريقيا.

وذكرت الجهات المنظمة للألعاب العسكرية الدولية، ان هناك دولا استعدت بقوة لهذه المنافسة وأرسلت أفضل طواقمها للمنافسة ومن أبرزهم كازاخستان التي ستشارك في 17 منافسة مختلفة، والصين بـ 15 فريق، بيلاروسيا بـ 12 فريق وإيران بـ 11 فريق. أما روسيا التي ستشارك بأكبر فريق في البطولة المكون من 28 فريق متخصص بمختلف المجالات العسكرية. ويتجاوز عدد المشتركين في البطولة 4000 عسكري.

© Sputnik. Илья Питалев البطولة العسكرية الدولية 2017

وفي تفاصيل البطولة الدولية، تشارك دولتي لاوس وأوغندا بطاقم عسكري يستعمل دبابات روسية من نوع "تي-72"، أما دولة اذربيجان والكويت ومنغوليا والصين ستشارك بالبطولة بدبابات من نوع "تور-بي96". أما دولة بيلاروسيا فتشارك بدبابات متطورة من نوع "تي-90" الروسية المسماة "بخيجما".

أما روسيا فتشارك في البطولة بفريق كبير ويعد الأكبر من بين الدول المشاركة، أما عن الدبابات الروسية المشاركة فهي متنوعة ومن أبرزها دبابات "تي-80 أو".

© Sputnik. Илья Питалев البطولة العسكرية الدولية 2017

يذكر أن البطولة العسكرية الدولية تستمر من 29 يوليو/حزيران الى 12 أب/أغسطس وتقام في خمس دول من بينها روسيا وكازاخستان.