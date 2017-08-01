سوريا تستخدم سلاحا سريا (صور)

ووفقا لموقع "فيستنيك موردافي"، استخدمت في الحرب وسيلة حماية العربات المدرعة لأول مرة في الشرق الأوسط والنزاع المسلح في سوريا.

نظام "شتورا-1" يستخدم للحماية من الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات ، وفيه نظام توجيه شبه تلقائي. ودخل في الخدمة في عام 1989، وتزود به العربات المدرعة "بي أم بي-3 أم" ودبابة تي-72" و"تي-80 وتي-90"".

ولا غنى عن استخدام نظام "شتورا" في الحرب ضد الإرهابيين، فهو يشوش على أنظمة التوجيه الليزرية، فتعطي الأجهزة إشارات كاذبة وبالتالي يخطئ الصاروخ الهدف أو يقع على الأرض.