سوريا: تحصين قاعدة طرطوس ضد عمليات التخريب

أعلن مصدر عسكري عن تحصين القاعدة العسكرية التي يستخدمها الأسطول الروسي في ميناء طرطوس السوري ضد أعمال التخريب.

وصرح المصدر لـ"سبوتنيك"، يوم 1 أغسطس/آب 2017، أن القوات التي أسندت إليها مهمة حماية قاعدة طرطوس انتهت اليوم من إنشاء خط الدفاع ضد عمليات التخريب حول القاعدة.

وكان الجنرال سيرغي رودسكوي، رئيس إدارة العمليات بهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، قد أبلغ مؤتمر موسكو للسياسات الأمنية خلال اجتماعه السادس أن قاعدة حميميم وقاعدة طرطوس اللتين تستخدمها قوات روسية في سوريا تتيحان ردع الإرهاب في سوريا وفي البلدان المجاورة لسوريا.

وتخضع قاعدة طرطوس الآن لعملية التحديث التي يمكن أن تستغرق 5 إلى 7 أعوام، بحسب رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب الروسي، فلاديمير شامانوف.