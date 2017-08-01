بدء التدريب المشترك البحري الجوي بين جيشي مصر واليونان

بدأت، اليوم الثلاثاء 1 أغسطس/ آب 2017، فعاليات التدريب البحري الجوي المشترك، بين القوات البحرية والقوات الجوية لكل من مصر واليونان، والملقب بـ"ميدوزا 2017".

© REUTERS/ MOHAMED ABD EL GHANY الجيش المصري: نفذنا ضربات ناجحة ضد إرهابيين في سيناء

وقال بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، إنه "في إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل من مصر واليونان،

انطلقت فعاليات التدريب البحري الجوي المصري اليوناني المشترك "ميدوزا 2017".

وحسب بيان المتحدث العسكري المصري، فإن التدريب بدأ بمشاركة وحدات من القوات الجوية والبحرية المصرية، تضم حاملة الطائرات الميسترال "أنور السادات"، والفرقاطة طراز فريم "تحيا مصر"، والغواصة طراز (41)،

التي انضمت حديثاً للخدمة في القوات البحرية المصرية، والطائرات طراز "إف 16"، وعناصر من القوات البحرية والجوية اليونانية.

ويستمر التدريب المشترك بين جيشي البلدين عدة أيام، على سواحل البحر المتوسط، ويشمل تنفيذ عديد من الأنشطة، منها قيام الجانبين بتخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية وجوية مشتركة، لصقل مهارات القادة والضباط،

وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يساهم في رفع الكفاءة القتالية للقوات المشاركة لكلا البلدين، وصولاً لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد لتنفيذ أي مهام مشتركة تحت مختلف الظروف.

وأوضح بيان المتحدث العسكري أن التدريب يأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة، لتعزيز آفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات التدريبية للقوات المشاركة لكلا البلدين، اللذين تربطهما أواصر متينة من الشراكة والتعاون في عديد من المجالات.