"الصياد السري" يظهر في أي مكان وفي أي وقت

سميت الغواصة "ياسن-أم" بـ"الصياد السري" في القوات البحرية الروسية، لأنها غير مكشوفة لرادارات العدو.

أطلق على الغواصة على اسم "أوليانوفسك" وهي من الجيل الرابع، ومن المتوقع أن تتفوق على سابقاتها بكل الخصائص.

الغواصة الجديدة لن تختلف في الشكل الخارجي عن سابقاتها، ولكنها ستتميز بخصائص جديدة.

يقول المتحدث باسم القوات البحرية الروسية العقيد إيغور ديغالو: "لا يمكن العثور على سفن تشبه بعضها البعض بكل الخصائص في البحرية الروسية، وبالأخص الغواصات النووية".

ولم يكشف عن خصائص وميزات "أوليانوفسك"، وحتى خصائص وميزات سابقاتها بقيت سرية، حتى البراغي فيها هي من أسرار الدولة.

ووفقا للمعلومات المتوفرة ستكون الغواصة قادرة على الغوص بعمق 529 مترا ومزودة بألغام وطوربيدات وصواريخ مجنحة "كاليبر" و"أونيكس". وقادرة على الإبحار بشكل آلي 100 يوم، وقادرة على البقاء تحت سطح الماء ثلاثة أشهر، وستكون غير مكشوفة لأي نظام للمراقبة. وقادرة على الظهور بشكل مفاجأ في أي نقطة في المحيط وضرب أي هدف بحري أو أرضي. ولذلك سميت بـ"الصياد السري".