"القائدة" الروسية لم تصل إلى سوريا بعد (صور)

وقد حصل هذا الرادار على اسم "كومانديرشا" (القائدة). ويشمل رادار للكشف عن الأهداف الأرضية وجهاز ليزري (يشير إلى الهدف).

لذلك عندما نشرت صورة يوم الاثنين لمقاتلين يقاتلون مع الجيش السوري وبجوارهم رادار الكشف ومنظومة "كورنيت" المضادة للدبابات، اعتقد الكثير من الخبراء أن هذا الرادار هو "كومانديرشا".

ولكن أعلن الخبير الروسي في الأزمة السورية، يوري ليامين، إن هذا الرادار- ليس روسيا. إنه إيراني واسمه "طارق".

وقال: "هذا الرادار قادر على كشف الناس على بعد 4.5 كم والسيارات والمدرعات على بعد 8 كيلومترات. ويكشف عن المروحيات على مسافة 6-8 كيلومتر.

وأضاف أن إضافة رادار "طارق" لـ"كورنيت" يزيد من فعالية المنظومة، ولكن "كومانديرشا" الروسي أفضل بكثير.