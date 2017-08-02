المركبة المدرعة السورية المحدثة لا تترك للإرهابيين فرصة (صور)

نشرت صورة لإحدى المعدات العسكرية، يوم الثلاثاء، أثناء الاحتفالات المكرسة لعيد الجيش السوري.

ويظهر في الصورة المركبة المدرعة AMB-S التي أنشئت في تشيكوسلوفاكيا على أساس "بي أم بي-1" وأرسلت إلى سوريا.

ويبلغ وزن المركبة 13600 كغ. وقوة محركها 300 حصان وسرعتها القصوى 63 كم في الساعة. ويتألف طاقمها من شخصين.

AMB-S- استخدمت في المراحل الأولى من النزاع كوسيلة لنقل قوات المشاة. وهي مزودة ببرج إطلاق ZU-23-2 عيار 23 ملم. وهي قادرة على تدمير قوات العدو ومعداته العسكرية والسيارات المفخخة على بعد كليومتر ونصف.