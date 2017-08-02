صربيا تحصل على مقاتلات "ميغ -29" الروسية بحلول نهاية العام

أعلن وزير الدفاع الصربي، ألكسندر فولين، اليوم الأربعاء، أن صربيا ستحصل على 6 مقاتلات "ميغ-29" حتى نهاية العام.

بلغراد — سبوتنيك. وقال فولين، للصحفيين في مطار باتاجنيكا العسكري بالقرب من بلغراد: "أدرك عدم الصبر، ولكن أعود وأكرر أن الطائرات ستصل بحلول نهاية العام، "ميغ-29" ستكون جزءا من أسلحتنا، وما هي الفترة المحددة؟ يتم التقيد بالفترة المحددة وهذا سيجري حتى نهاية العام".

وأكد فولين، أن صربيا عام 2016 حصلت على مروحتين جديدتين "مي-17" وتنتظر بفارغ الصبر وصول مروحيات جديدة "اتش 145 ام" من شركة "ايرباص هيليكوبتارس".

وأوضح فولين "قمنا بعملية الإصلاح وسينضم إلى القوات الجوية لدينا "ميغ —29"، خلال السنوات العشر لم تكن موجودة، ولم يفكر أحد بشراء طائرات جديدة، وخصوصاً طائرات بمثل هذه النوعية والإمكانية".

هذه وأعلنت شخصيات رسمية صربية في وقت سابق أنهم يترقبون استلام مقاتلات روسية في الفترة من آذار/ مارس وحتى نيسان/ أبريل من العام الحالي، وأعرب أحد ممثلي وزارة الدفاع الصربية بويان زرنيتش، في نهاية آذار/ مارس ان توريد المقاتلات سيجري في "الأسابيع القادمة"، ومن جانبه أعلن مدير الهيئة الفدرالية للتعاون العسكري التقني دميتري شوغايف أن روسيا تخطط لإنجاز توريد المقاتلات "ميغ-29" حتى نهاية العام.

وتخطط روسيا في إطار المساعدة العسكرية التقنية إرسال 6 مقاتلات "ميغ-29" إلى صربيا، بالإضافة إلى 30 دبابة "تي 72 سي" و30 مركبة استطلاع مدرعة "بي ار دي ام-2".