بالصور...حقائق مثيرة عن الدبابات الروسية

تحتفل روسيا في الأحد الثاني من شهر سبتمبر/أيلول من كل عام، بيوم سلاح الدبابات، حيث تعتبر الدبابات هي أساس القوة الضاربة للجيوش على مستوى العالم.

© Sputnik. Pavel Lisitsyn الدبابات الروسية لا تخاف...سر قوة المركبات الثقيلة الخارقة 16

وتمتلك روسيا العديد من الدبابات الرائعة والتي تتمتع بقوة هائلة، مثل دبابات الطراز "تي" وغيرها من الدبابات المشهورة.

وتألقت الدبابات الروسية في الألعاب العسكرية الدولية التي أقيمت في منطقة ألابينو بمشاركة روسيا و28 دولة أوروبية وآسيوية وأفريقية مختلفة.

ونذكر هنا نبذة من بعض الحقائق المثيرة عن الدبابات الروسية، ومنها:

- القدرة على الاختباء

تم تجهيز الدبابات الروسية من طراز "تي"، بمعدات لحفر خندق للتمويه، وهذه التقنية تعتبر مفيدة جدا للآليات القتالية.

© Sputnik. Vitaliy Timkiv دبابة "تي-72 ب.3" خلال التدريب الميداني في الحقل العسكري "مولكينو" في منطقة كراسنودارسكي كراي، روسيا

وخلال بضع دقائق يقوم محراث تم تثبيه بالدبابة، بحفر الخندق.

هل تتشابه طرازات "تي"

على الرغم من أن هذه الدبابات متشابهة، إلا أنه يوجد الكثير من الاختلافات بينها، منها القطر والشكل الخارجي لعجلات الدفع الرئيسة.

© Sputnik. Pavel Lisitsin دبابة "تي-62"

يبلغ قطر الدبابة "تي ـ 64" 555 ملم، وتصنّع عن طريق المكابس، ولها رسم مميز، أما على دبابة " تي ـ 72" فإن العجلات الاستنادية ذات القطر 750ملم تتميز برسم خاص لأضلاع القساوة، كما أنها ملفوفة بطبقة سميكة من المطاط من الناحية الخارجية.

© Sputnik. Evgeny Biyatov دبابة تي - 72

وتم تجهيز الدبابة " تي ـ 80" بعجلات بقطر 670ملم عريضة ومغلفة بالمطاط وتأخذ شكل صحن عميق مع غطاء مركزي محاط ببراغي.

© Sputnik. Evgeny Biyatov دبابة تي 80

والدبابة " تي ـ 90" مجهزة بعجلات استنادية قطرها 750 ملم مثل دبابة " تي ـ 72".

دبابة تي 90 إس

- أكثر الدبابات الروسية عددا

تعتبر الدبابة " تي ـ 72" الروسية، من أكثر الدبابات الحديثة عددًا، حيث يتم إنتاجها منذ عام 1974 وحتى الآن.

© Sputnik. Pavel Lisitsyn تي-72

أنتج مصنع " أورال فاغونزافود" 20544 دبابة من هذه الفئة، وفي عام 1985 خرجت من خط الإنتاج في مصنع" أورال فاغونزافود" 1559 دبابة، في الوقت الذي وصل فيه إنتاج الدبابات الأمريكية " أم 1 Abrams" منذ عام 1979 حوالي 840 قطعة في السنة.

- أول دبابة في العالم ذات وحدة غاز توربينية

تعتبر الدبابة " تي ـ 80" الأولى في العالم التي تعمل على أساس محرك الغاز التوربيني، بحسب موقع "arab.rbth".

© Sputnik. Ramil Sidikov دبابة تي 90

استخدمت في تصميم هذه الدبابة عناصر مستهلكة من دبابة " تي ـ 64 أ" كالمدفع، والذخيرة، وآلية التلقيم.

يشار إلى أنه بالإضافة إلى روسيا، فإن هذه الدبابة تدخل في تسليح جيوش كل من أوكرانيا وبيلاروسيا وكوريا الجنوبية وأوزبكستان وقبرص وباكستان.