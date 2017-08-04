إندونيسيا تبدي اهتمامها بشراء طائرات برمائية وغواصات روسية

أكد سفير إندونيسيا في موسكو، وليد سوبريادي، أن بلاده تولي اهتماما بشراء طائرات "بي - 200 " البرمائية ومروحيات "مي"، بالإضافة إلى الغواصات من نوع "كيلو".

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موسكو-سبوتنيك. قال سوبريادي في حديث أدلى به لوكالة "سبوتنيك": نولي اهتماما بشراء طائرات "بي — 200 " البرمائية ومروحيات "مي"، كما نخطط لشراء الغواصات من نوع "كيلو" في المستقبل".

كما صرح السفير بأن بلاده ترغب في شراء 8 طائرات من طراز "سوخوي — 35".

وأكد أن القوانين الإندونيسية تعطي أيضا الفرصة لشراء التكنولوجيا.

وكان وزير الدفاع الإندونيسي أعلن، في نهاية العام الماضي، أنه تلقى تعليمات مباشرة من الرئيس جوكو فيدودو تقضي بشراء طائرات سوخوي —35 لتحل محل الطائرات إف-5 الأميركية التي تجاوزت خدمتها الـ 40 عاما.