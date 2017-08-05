تعرف على "فيربا" التي منعت قصف دمشق

فيربا: منظومة دفاع جوي محمول على الكتف، مصمم لتدمير الأهداف الجوية التي تحلق على علو منخفض.

والمنظومة مزودة بنظام تحكم آلي، الذي يكشف عن الهدف الجوي، بما في ذلك المؤلف من مجموعة، ويحدد مسار تحليق الطائرة وارتفاعها.

© Sputnik. Uliana Solovieva أحدث منظومات الدفاع الجوي الروسية تمنع قصف دمشق (فيديو)

والصاروخ في هذه المنظومة مجهز برأس موجه يعمل بالأشعة الفوق البنفسجية. وهذا يفيد في الحصول على معلومات أكثر عن الهدف. والرأس حساس للغاية مما يزيد من مدى اعتراض الهدف الجوي أكثر من 6 كيلومترات وارتفاع أكثر من 4 كيلومترات.

ووفقا للمصمم العام للشركة المصنعة "كي بي أم"، فاليري كاشين، إن خصائص "فيربا" تجعلها مميزة ومتفوقة على نظائرها في العالم.

يذكر أن الطواقم الروسية المزودة بأحدث منظومات الدفاع الجوي المحمولة على الكتف، قامت بإسقاط طائرة بدون طيار تابعة للإرهابيي "جبهة النصرة".