القلعة الطائرة: كيف تعمل المروحيات القتالية في سوريا

عرض موقع قناة "زفيزدا" الروسية برنامج "القبول العسكري" وهذه المرة تم التحدث فيه عن المروحيات والطيارين الروس.

المساعدة تأتي من السماء:

يتواجد اليوم في سوريا أفضل الطيارين الروس والملاحين ومهندسي الطيران، الذين شاركوا مرارا وتكرارا في العروض على الساحة الحمراء في موسكو، وهم ينفذون مهام قتالية حقيقية.

مجموعة البحث والإنقاذ وفرق الإنزال في قاعدة حميميم مستعدة في أي لحظة للتحليق من أجل المساعدة. أول من يركب الطائرة طاقم خدمة البحث والإنقاذ، وبعد ذلك الأطباء المنقذين ومجموعة تأمين الغطاء الناري. الطائرة التي ستطير إلى منطقة خطيرة تكون محمية مثل القلعة الطائرة.

© Sputnik. Evgeny Biyatov مروحية مي-8 الروسية تقوم بعملية إنزال للجنود من السماء

"الدوامة" القتالية:

مروحية كا-52 "أليغاتور" (التمساح) قادرة على التحليق بشكل عمودي، والدوران، والحوم في مكان واحد، المروحية تطير على ارتفاع 5 أمتار وبسرعة 200 كم/ساعة.

ومن مهام الطيارين أيضا في سوريا- المرافقة. المروحيات الهجومية تأمن الحماية لطائرات النقل العسكرية الروسية. وتحمي الطائرات التي تحلق على علو منخفض المروحيات أما على علو مرتفع- المقاتلات سو-30إس أم وسو-35. ومروحيات مي-28 أتش تحلق على مسافة تبعد 50-200 مترا عن الطائرة التي ترافقها.

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy مروحية "كا-52" "القاطور" (التمساح الأمريكي) خلال عملية عسكرية بمدينة القريتين، سوريا

على الأرض وفي السماء وفي البحر:

من واجبات الطيارين أيضا الإنقاذ في البحر وعلى الأرض وفي السماء، يجب على الطيار نفخ الوسادة الهوائية بسرعة لكي تتمكن المروحية من الوقوف على سطح الماء.

عند رؤية المروحية المنقذة يجب إعطاء إشارة، وعلى طيار المروحية المنقذة أن يراها ويذهب إليها وبعد ذلك أن يبقي المروحية في نفس المكان حتى يتم الإنقاذ.