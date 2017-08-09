9 دول تملك الأسلحة الأكثر خطورة في العالم

طورت كوريا الشمالية رأس حربي نووي مصغر من أجل وضعه على الصواريخ البالستية العابرة للقارات، وفقا لصحيفة Washington Post نقلا عن مصادر في أجهزة الاستخبارات الأمريكية.

ووفقا للصحيفة، بذلك جمهورية كوريا الديمقراطية ستصبح قوة نووية متكاملة، في وقت أقصر من ما كانت تتوقعه واشنطن.

وأكدت الصحيفة أن وزارة الدفاع الأمريكية تعتقد أن عدد الرؤوس النووية لدى كوريا الشمالية أكثر من 60 رأس.

ولكن يعتقد الخبراء أن كوريا الشمالية تملك رؤوس حربية أقل من العدد المذكور أي من 30-60 رأس حربي.

ونعدد لكم الدول التي تملك الأسلحة الأكثر خطورة في العالم:

1-روسيا: لديها 1910 سلاح خطير في حالة تأهب قصوى، و2390 احتياط و2700 لم يعد في الخدمة، وكلها 7000 سلاح.

© flickr.com/ Mickey بيونغ يانغ تحوز على رؤوس نووية

وتعتبر الترسانة النووية الروسية من أكبر الترسانات والأكثر تقدما في العالم. وهي عبارة عن ثالوثي نووي وفيها البري والبحري والجوي.

2-الولايات المتحدة: لديها 1800 في حالة تأهب قصوى و2200 احتياط، و2800 لم يعد في الخدمة وكلها 6800.

وتشمل الترسانة النووية الأمريكية في الغالب صواريخ بالستية تجهز بها الغواصات.

وطورت الولايات المتحدة السلاح النووي وهي الدولة الوحيدة التي استخدمته في الواقع، عندما قصفت هيروشيما وناغازاكي خلال الحرب العالمية الثانية.

3-فرنسا: 290 في حالة تأهب قصوى و10 احتياط وكلها 300.

كان الموقف الرسمي للحكومة الفرنسية دائما إنشاء "ترسانة نووية محدودة للضرورة فقط". والأسلحة النووية هي ضامن لأمن فرنسا. وتشمل الجوي والبحري والبري.

4-الصين: لديها 270 احتياط، وغير معروف ما إذا كان لديها أسلحة في حالة تأهب قصوى.

في أوائل عام 2011، نشرت الصين "الكتاب الأبيض" من وزارة الدفاع، التي أكدت أن الصين تنتهج سياسة الحفاظ على قدرة نووية "محدودة للضرورة فقط"، وعدم استخدام الأسلحة النووية.

5-بريطانيا: 120 في حالة تأهب و95 احتياط وكلها 215.

أجرت بريطانيا اختبارات على نطاق محدود جدا وفقط في الأراضي ما وراء البحار — في استراليا والمحيط الهادئ.

6-باكستان: 140 احتياط

على الرغم من الصعوبات الاقتصادية فيها، وعدم الاستقرار السياسي والفشل في حل العديد من المشاكل الاجتماعية، تستمر باكستان في تطوير برنامجها النووي.

7-الهند: 130 احتياط

أسباب رغبة الهند في امتلاك أسلحة نووية اثنين — تهديد محتمل من الصين النووية، التي تسعى لتصبح الرائدة في المنطقة ولها حدود مشتركة مع الهند والمواجهة الحادة بين الهند وباكستان، التي أدت مرارا وتكرارا إلى صراعات مسلحة.

8-إسرائيل: 80 احتياط.

لم تعلن إسرائيل رسميا عن وجود أسلحة نووية لديها، لم تؤكد أو تنفي وجود الأسلحة النووية. وفي الوقت نفسه لم توقع إسرائيل على اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية. إسرائيل هي الأرجح واحدة من البلدان التي تملك ثالوث نووي استراتيجي.

9-كوريا الشمالية: احتياط 60 وغير معروف كم لديها في حالة تأهب قصوى.

لم يتم نشر أنباء رسمية عن برامجها والمشاريع والأبحاث حول هذا الموضوع. ولكن وفقا لبيانات رسمية التجارب النووية تتم بغرض استكشاف الفضاء.