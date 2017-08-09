تعرف على النظام الروبوتي الروسي الجديد "أودار" (فيديو)

تعمل شركات الدفاع الروسية بنشاط على تطوير نوع جديد من المعدات العسكرية، في عصر التكنولوجيا المتقدمة.

ويهتم، على وجه الخصوص، حاليا بتطوير الروبوتات. ومنها النظام متعدد المهام المعقد "أودار" (الضربة).

ويصنع النظام الروبوتي على أساس بي أم بي-3. فوفقا لمدير العام الشركة المصنعة، فلاديمير شاشوك، بعد تطوير بي أم بي-3 وجعلها روبوتية سنحصل على نظام متعدد المهام، وسيكون قادر على الاستطلاع والمشاركة في القتال.

الأن يتم تطوير روبوت متكامل، وسيقوم بالمهام بنفسه من دون مساعدة المشغل. وعند الحاجة يمكن للطاقم أن يركبه ويتحكم فيه.

وسيزود "أودار" بالوحدات القتالة الأكثر تقدما في العالم. ومدفع آلي 2А42 عيار 30 ملم. وبالإضافة إلى ذلك سيجهز بصواريخ موجهة، من نظام "كورنيت". وستكون قادرة على ضرب الهدف على بغد 10 ألاف متر، وسيكون قادر على تدمير الدبابات والطائرات.