الجيش السوري يطور دبابة "تي 72" ويزودها بآلة صادمة (صورة)

وقد حصلت جميع الدبابات السورية على حماية إضافية في الجزء الأمامي، وذلك لتسهل تدمير الجدران والأسيجة وغيرها من العوائق. ولكن مع مرور الوقت تبين أن هذه الحماية لا يمكن الاعتماد عليها، وفي أكثر الأحيان تحتاج إلى تصليحات متكررة.

وانتشرت صور للدبابة "تي 72" والتي اختلفت عن سابقاتها، بتزويدها بآلة صادمة، حيث لن يقف أمامها أي شيئ بعد الآن. وبالإضافة إلى ذلك ازدادت بشكل كبير حماية الجزء السفلي الأمامي للدبابة.

وعلى مايبدو، وفي الفترة القصيرة القادمة، سوف نرى التحديث الجديد على دبابات أخرى غير "تي 72".