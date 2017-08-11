القوات السورية تحصل على "دبابة طائرة" (صور)

وأفادت وكالة "فيستنيك موردوفيه" إحدى وكالات الأنباء الروسية بأن القوات السورية قد بدأت باستخدام هذه "الدبابة الطائرة" في قصف مواقع الإرهابيين بالقنابل.
وكشف الخبير يوري ليامين، وهو خبير روسي يتابع النزاع السوري، أن القوات الجوية السورية حصلت على "الدبابة الطائرة" من القوات الجوية الروسية التي تساند القوات السورية في حربها على الإرهاب.
وكانت القوات الروسية قد سلّمت القوات السورية طائرة هليكوبتر من نفس النوع في وقت سابق.
وأشار الخبير إلى أن القوات السورية تستخدم "الدبابتين الطائرتين" في عمليات إلقاء قنابل من صنع محلي.
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