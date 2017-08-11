القوات السورية تحصل على "دبابة طائرة" (صور)

وأفادت وكالة "فيستنيك موردوفيه" إحدى وكالات الأنباء الروسية بأن القوات السورية قد بدأت باستخدام هذه "الدبابة الطائرة" في قصف مواقع الإرهابيين بالقنابل.

وكشف الخبير يوري ليامين، وهو خبير روسي يتابع النزاع السوري، أن القوات الجوية السورية حصلت على "الدبابة الطائرة" من القوات الجوية الروسية التي تساند القوات السورية في حربها على الإرهاب.

© Photo/ twitter.com/Luftwaffe دبابة طائرة في سوريا

وكانت القوات الروسية قد سلّمت القوات السورية طائرة هليكوبتر من نفس النوع في وقت سابق.

وأشار الخبير إلى أن القوات السورية تستخدم "الدبابتين الطائرتين" في عمليات إلقاء قنابل من صنع محلي.