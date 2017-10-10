طائرات قتالية متميزة تنضم إلى القوات الجوية المصرية

وتصنع روسيا طائرات جديدة من طراز "ميغ-29" لمصر. وتحمل الطائرات المصنوعة لمصر اسم "ميغ-29إم".
وأفادت مواقع إخبارية روسية نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع المصرية بأن القوات الجوية المصرية تسلمت أولى طائرات من طراز "ميغ-29إم".
وكان "مركز تحليل الاستراتيجيات والتكنولوجيات" أعلن عن مشاهدة طائرتين مقاتلتين جديدتين صُنعتا للقوات الجوية المصرية في ريف العاصمة الروسية موسكو.
يُذكر أن مصر وقعت في مايو/أيار 2015 عقدا مع شركة تصدير الأسلحة الروسية (روس أوبورون أكسبورت) للحصول على ما يزيد على 50 مقاتلة "ميغ-29إم". وتمت صناعة أولى دفعات طائرات من طراز "ميغ-29إم" في بداية عام 2017.
وتتميز طائرات "ميغ-29إم" بالاحتواء على معدات إلكترونية جديدة ومحركات مطوّرة بتقنية توجيه الدفع وازدياد مدى الطيران.
ويشار إلى أن جميع الطائرات التي تصنعها شركة "ميغ" لمصر مزودة بأجهزة الرادار "إي-220/كا أ إس إم" التي تضمن استخدام صواريخ جو/سطح الموجهة بالليزر.
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