طائرات قتالية متميزة تنضم إلى القوات الجوية المصرية

وتصنع روسيا طائرات جديدة من طراز "ميغ-29" لمصر. وتحمل الطائرات المصنوعة لمصر اسم "ميغ-29إم".

وأفادت مواقع إخبارية روسية نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع المصرية بأن القوات الجوية المصرية تسلمت أولى طائرات من طراز "ميغ-29إم".

© Sputnik. Ramil Sitdikov مصنع لطائرات "ميغ"

وكان "مركز تحليل الاستراتيجيات والتكنولوجيات" أعلن عن مشاهدة طائرتين مقاتلتين جديدتين صُنعتا للقوات الجوية المصرية في ريف العاصمة الروسية موسكو.

يُذكر أن مصر وقعت في مايو/أيار 2015 عقدا مع شركة تصدير الأسلحة الروسية (روس أوبورون أكسبورت) للحصول على ما يزيد على 50 مقاتلة "ميغ-29إم". وتمت صناعة أولى دفعات طائرات من طراز "ميغ-29إم" في بداية عام 2017.

وتتميز طائرات "ميغ-29إم" بالاحتواء على معدات إلكترونية جديدة ومحركات مطوّرة بتقنية توجيه الدفع وازدياد مدى الطيران.

ويشار إلى أن جميع الطائرات التي تصنعها شركة "ميغ" لمصر مزودة بأجهزة الرادار "إي-220/كا أ إس إم" التي تضمن استخدام صواريخ جو/سطح الموجهة بالليزر.