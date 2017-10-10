فيديو يكشف أسرار أكبر غواصة في العالم

نُشر على الإنترنت فيديو تظهر فيه أكبر غواصة في العالم.

وتحمل الغواصة التي تظهر في الفيديو اسم القائد العسكري الروسي "دميتري دونسكوي".

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وتحتوي غواصة "دميتري دونسكوي"، وهي أكبر غواصة في العالم يبلغ طولها وعرضها 172 و23 مترا على التوالي، على حمام الساونا والملعب الرياضي وحوض السباحة، ويقودها طاقم متألف من 165 شخصا.

وتسير غواصة "دميتري دونسكوي" تحت الماء بسرعة 50 كيلومترا في الساعة.

وتعمل غواصة "دميتري دونسكوي" بالطاقة النووية. وينتج مفاعلاها من الطاقة ما يكفي لمدينة كاملة.

ويمكن أن تدوم الرحلة التي تقوم بها غواصة "دميتري دونسكوي" أربعة أشهر.

وشاركت غواصة "دميتري دونسكوي" في اختبار الصاروخ الجديد القادر على حمل رؤوس نووية المعروف باسم "بولافا".