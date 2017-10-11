طائرات حربية أمريكية بدون طيار تحمل فيروسات

واكتشف خبراء أمنيون فيروس كمبيوتر في طائرات "بريداتور" و"ريبر" منذ أسبوعين، لكن الطائرات توجهت، مع ذلك، إلى أفغانستان في مهمة قتالية كما ذكرت مجلة "بوبوليارنايا ميخانيكا".

وكشف مصدر في قاعدة "كريتش" للقوات الجوية الأمريكية لوسائل الإعلام أن إزالة الفيروس أمر صعب، مشيرا إلى "أننا نمحوه، لكنه يعود".

© flickr.com/ neridamano طائرة "بريداتور" بدون طيار

ويشار إلى أن الفيروس المكتشف يقوم بتسجيل وتدوين ما يفعله مشغلو الطائرات المسيّرة، لكن العسكريين الأمريكيين لا يدرون ماذا يفعل الفيروس بالمعلومات التي يستحوذ عليها.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تصاب فيها طائرات أمريكية بدون طيار بفيروسات الكمبيوتر.