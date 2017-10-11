لأي غرض قد يستخدم الجيش السعودي "لفحة الشمس"

أعلِن في ختام زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى روسيا في الأسبوع الماضي أن المملكة العربية السعودية ستشتري أسلحة ومعدات عسكرية من روسيا.

ولفتت مواقع إخبارية على الإنترنت إلى أن الجيش السعودي سيحصل من روسيا، من جملة معدات عسكرية أخرى، على عتاد فريد هو منظومة القذائف النارية "تي أو إس-1" المسماة بـ"سولنتسيبيوك" (لفحة الشمس).

ويشار إلى أن "سولنتسيبيوك" تعد من أخطر الأسلحة في العالم، وقد حققت نتائج رائعة خلال معارك دارت في عدة "نقاط ساخنة" في وقت بدت الأسلحة الأخرى عاجزة.

© Sputnik. Evgeny Biyatov منظومة النيران "تي أو إس-1أ سولنتسيبيوك"

وعن وجود منظومات "لفحة الشمس" خارج روسيا يُذكر أن الجيش السوري يستخدم عددا منها في مكافحة الإرهاب في مناطق يصعب الوصول إليها. وتوجد منظومة واحدة على أقل تقدير بحوزة الجيش العراقي.

وعن الاستخدام المحتمل لراجمات القذائف النارية في المملكة العربية السعودية قالت المواقع إنه من الممكن أن يستخدمها الجيش السعودي لطرد الحوثيين من المواقع التي يقصفون منها القواعد العسكرية والمدن الحدودية السعودية.