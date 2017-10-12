هذه الآلية القتالية تستطيع كل شيء

تحدثت أنباء عن أن الجيش السوري يستخدم آلية فريدة في قتال الإرهابيين في منطقة دير الزور.

وتعتبر هذه الآلية المعروفة باسم "بي إر إم 1كا"، وهي من صنع روسي، آلية نادرة جدا في سوريا قلما يستخدمها الجيش السوري. والآن نُقلت إلى إحدى أهم جبهات القتال.

وصممت آلية "بي إر إم 1كا"، وهي آلية عسكرية مدرعة، للقيام بمهمة الاستطلاع والاستخبار في ساحة القتال، لكن يشار إلى أنها تستطيع كل شيء، إذ أنها لا تستطيع الحصول على المعلومات عن القوات المعادية فحسب بل تقدر على قتالها بنجاح.

© Sputnik. Michail Alaeddin مدرعة "بي إم بي 1"

وتتميز آلية "بي إر إم 1كا"، وهي مشتقّة من آلية المشاة القتالية "بي إم بي 1"، بوجود البرج الذي يحتوي على معدات الاستطلاع وفيه مقعدان. وزودت آلية الاستطلاع المدرعة بجهاز الرادار لاكتشاف الأهداف الأرضية.

أما عن تسليحها فهي تحتوي على مدفع عيار 73 ملم ومدفع رشاش عيار 7.62 ملم.

ويقودها طاقم متكون من 6 أشخاص. ويبلغ وزنها 13.3 طن. وتعادل قوة محركها 300 حصان. وتستطيع السير بسرعة 65 كيلومترا في الساعة على الطرق البرية و8 كيلومترات في الساعة على سطح الماء.