سيارات الجيب تمطر الإرهابيين بالقذائف الصاروخية

ينشط الجيش العربي السوري في استخدام سيارات الجيب ماركة "أو أ زي-3151" في محاربة الإرهابيين.

وأفادت تقارير إعلامية بأن سيارات "أو أ زي-3151" التي تخوض المعارك ضد الإرهابيين في سوريا مزودة براجمة قذائف صاروخية عيار 106.7 ملم.

© Sputnik. Vladimir Bogatirjov سيارة الجيب "أو أ زي"

وتستطيع هذه الراجمة إصابة الأهداف التي تبعد 8.5 كيلومتر بالقذائف الصاروخية التي يبلغ وزن الواحدة منها حوالي 19 كيلوغراما. ويمكن أن تحتوي القذيفة على 1600 كرة معدنية تصيب كل شيء في دائرة يبلغ نصف قطرها 18 مترا أو تكون حارقة. وهناك قذائف صاروخية خصصت لعمليات الإعاقة التشويشية.

يُذكر أن سيارات الجيب التي ينتجها مصنع السيارات الموجود في مدينة أوليانوفسك الروسية تحظى بشعبية كبيرة في العراق أيضا حيث يتم تزويدها بالمدافع الرشاشة من العيار الثقيل والمدافع العديمة الارتداد.

© Sputnik. Michail Voskresenskiy راجمة صواريخ "غراد"

كما يمكن تركيب راجمة القذائف الصاروخية من صنع صيني على سيارات "أوليانوفسك".