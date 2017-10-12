"عيون حمراء" تسهر على الدبابات السورية

أفادت تقارير إعلامية روسية عن مشاهدة "دبابة ذات عيون حمراء" في أحد مواقع الجيش العربي السوري.

وأوضحت أنها دبابة من طراز "تي-90" مزودة بنظام الحماية ضم الصواريخ المضادة للدبابات "شتورا" (الستار)، وأن "العيون الحمراء" هي عيون "الستار" المصممة لمقاومة الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات على اختلاف أنواعها.

© Sputnik. Mikhail Alaeddin تقدم قوات الجيش السوري في دير الزور، سوريا

يجدر بالذكر أن دبابات "تي-90" التي صُنعت قبل عام 1992 تتميز ببرجها "المصبوب" في حين يكون برج الموديل الأحدث (تي-90أ) "ملحوماً"، وأن جنزيرها هو نفس جنزير الدبابات التي صُنعت في سبعينات وثمانينات القرن العشرين.

وتعادل قوة محرك دبابة "تي-90" المسمى "في-84إم إس" 840 حصانا في حين تعادل قوة محرك دبابة "تي-90أ" (في-92إس2) 1000 حصان.