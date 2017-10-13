"شيلكا" تواصل عمليات الصيد في سوريا

ينشط الجيش السوري في استخدام مدافع "شيلكا" في قتال الإرهابيين في منطقة الميادين.

وبدأ استخدام مدافع "زي إس أو-23-4" المسماة "شيلكا"، وهي مدافع ذاتية الحركة صممت لمكافحة الطائرات المعادية، في سوريا منذ بداية حربها ضد الإرهاب، وقد أثبتت براعتها في الدفاع والهجوم وفي حماية آليات وسيارات الجيش أثناء تحركها.

ويبلغ أقصى مدى مجدٍ لمدفع "شيلكا" الرباعي الماسورة، وهي من عيار 23 ملم، 2000 متر. ويستطيع مدفع "شيلكا" إطلاق 1000 قذيفة في الدقيقة.

© Sputnik. Michail Voskresenskiy أحد مدافع الجيش السوري

ولا يواجه مدفع "شيلكا" صعوبة في تدمير مدرعات القوات المعادية وسيارات الجيب المسلحة. ويقوده طاقم متكون من 4 أشخاص.

ويستطيع مدفع "شيلكا" السير بسرعة 50 كيلومترا في الساعة.

وقد تم تزويد بعض مدافع "شيلكا" بدروع إضافية. والآن تقوم مدافع "شيلكا" العادية باصطياد الإرهابيين في منطقة الميادين، وفقا لتقارير إعلامية روسية، لكن الخبراء العسكريين لا يستبعدون ظهور المدافع الأكثر تحصنا هناك.