فيديو: "تمساح الجو" يكشف خفاياه

يشار إلى أن مروحية "مي-24" التي يسميها العسكريون الروس "التمساح" لأن شكلها يشبه شكل هذا الحيوان، هي المروحية المقاتلة الأكثر انتشارا في العالم.

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وصنعت روسيا أكثر من 3500 مروحية من هذا الطراز حتى الآن.

ولأن مروحية "مي-24" تستطيع التحليق بسرعة 368 كيلومترا في الساعة، فإنها تعتبر أسرع مروحية مقاتلة.

وخصصت مروحية "مي-24" لمكافحة القوات المعادية وتدمير آلياتها.

وتستطيع مروحية "مي-24" أن تحمل 15 نوعا من الأسلحة و8 جنود مظليين.

وتملك جيوش أكثر من 60 دولة مروحيات "مي-24".

وتشترك 12 مروحية من طراز "مي-24" في حرب سوريا ضد الإرهاب حالياً.