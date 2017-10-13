فيديو: "تمساح الجو" يكشف خفاياه

يشار إلى أن مروحية "مي-24" التي يسميها العسكريون الروس "التمساح" لأن شكلها يشبه شكل هذا الحيوان، هي المروحية المقاتلة الأكثر انتشارا في العالم.
وصنعت روسيا أكثر من 3500 مروحية من هذا الطراز حتى الآن.
ولأن مروحية "مي-24" تستطيع التحليق بسرعة 368 كيلومترا في الساعة، فإنها تعتبر أسرع مروحية مقاتلة.
وخصصت مروحية "مي-24" لمكافحة القوات المعادية وتدمير آلياتها.
وتستطيع مروحية "مي-24" أن تحمل 15 نوعا من الأسلحة و8 جنود مظليين.
وتملك جيوش أكثر من 60 دولة مروحيات "مي-24".
وتشترك 12 مروحية من طراز "مي-24" في حرب سوريا ضد الإرهاب حالياً.
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