حماية إسرائيلية لدبابات "تردع" روسيا

وأفادت مواقع إخبارية أمريكية بأنه بدئ بتزويد دبابات M1A2 SEPv2 Abrams بنظام الحماية الإسرائيلي Trophy.

وتحصل دبابات "أبرامز" الأمريكية على نظام الحماية ضد المقذوفات المضادة من صنع إسرائيلي بموجب الاتفاقية التي وقعتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في 28 سبتمبر/أيلول 2017 لتحصين 90 دبابة أمريكية ضد الصواريخ والقذائف المضادة بتركيب تجهيزات الحماية الإسرائيلية من طرازي Trophy وARAT عليها.

© AP Photo/ Mindaugas Kulbis دبابة أبرامز الأمريكية

ويشار إلى أن الدبابات المزودة بأنظمة الحماية الإسرائيلية ستُنقل إلى أوروبا لتتصدى هناك لـ"تهديدات روسيا".

يُذكر أن الاختبار الذي أجرته القوات الأمريكية حقق نتائج تُرضي العسكريين الأمريكيين، إذ أن جميع المحاولات الـ48 لإصابة الدبابات المزودة بأنظمة الحماية الإسرائيلية باءت بالفشل.

يُذكر أنه بدئ بتركيب نظام Trophy (مئيل روخ) على دبابات الجيش الإسرائيلي منذ عام 2010. ويستطيع هذا النظام مقاومة المقذوفات البطيئة المضادة للدبابات، لكنه لا يجدي نفعا عندما تتعرض الدبابة للقصف بالمقذوفات السريعة.