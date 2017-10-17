غارة إسرائيلية على سوريا تفشل في تدمير "إس-200"

وقالت القيادة العامة للجيش السوري، في بيان لها، أمس الاثنين (16/10/2017) إن قوات الدفاع الجوي تصدت للطيران الإسرائيلي وأصابت إحدى طائراته بشكل مباشر، مشيرة إلى أن الطيران الإسرائيلي أقدم صباح يوم الاثنين على اختراق المجال الجوي السوري عند الحدود اللبنانية في منطقة بعلبك وتصدت له وسائط الدفاع الجوي وأصابت إحدى طائراته إصابة مباشرة وأرغمته على الفرار.

© AP Photo/ Str/HO طائرة إسرائيلية

ومن جانب آخر، قال الجيش الإسرائيلي إن مقاتلات إسرائيلية قصفت بطارية دفاع جوي تابعة للجيش السوري شرق العاصمة دمشق، مشيرا إلى أن مقاتلات إسرائيلية أغارت على بطارية للدفاعات الجوية في موقع رمضان الواقع على بعد 50 كم شرق دمشق بعد إطلاقها صاروخ أرض- جو على طائرة سلاح الجو الإسرائيلي كانت في مهمة تصوير اعتيادية في الأجواء اللبنانية.

ويشار إلى أن الغارة الإسرائيلية استهدفت بطارية صواريخ "إس-200" للدفاعات الجوية السورية، وأنه لم يتم تدميرها، حيث أكد الجيش السوري أن الضربة الإسرائيلية على موقع عسكري في ريف دمشق أدت إلى خسائر مادية فقط كما ذكرت مصادر إعلامية ومنها موقع "بوليت إكسبرت" الروسي.