روسيا تعرض "نظام الحماية من الإرهاب" في معرض البحرين للدفاع

في أول معرض للأسلحة في البحرين، تقدم شركة "روس أوبورن إكسبورت" الروسية نظام حماية الأهداف من الإرهابيين، وذلك في معرض "بيديك" 2017.

وافتتح أول معرض دولي للأسلحة "معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع" (بيديك)، أمس الاثنين، في العاصمة البحرينية المنامة.

© Sputnik. Alexander Melnikov Альт: المعرض العسكري الدولي في البحرين (BIDEC-2017) - زائر يهتم بمعروضات الشركة الروسية "روس أوبورن إكسبيرت"

وقال رئيس الوفد الروسي لدى المؤتمر سيرغي غوريسلافسكي، إن بلدان منطقة الشرق الأوسط تعرف عن كثب خطر الإرهاب الدولي، حيث يتم إيلاء أهمية خاصة للقضايا الأمنية على جميع المستويات، وبالتالي فإن الوفد الروسي مستعد لتقديم منتج جديد من إنتاج "روس أوبورن إكسبورت" وهو "أنظمة الأمن الروسية".

وأوضح رئيس الوفد الروسي أن هذا النظام يتضمن مجموعة كاملة من الأدوات لضمان مكافحة الإرهاب وحماية المرافق الحيوية، فضلا عن أحدث الحلول في المجال السيبراني