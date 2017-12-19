توجيه الصواريخ الصينية نحو منشآت النفط السعودية

ووفقا ليوري ليامين الذي كتب في موقع "فيستنيك موردافي"، تم عرض المنظومات المزودة بصواريخ BP-12A التي صنعتها China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC) في بروفة العرض العسكري في قطر بالإضافة إلى معدات عسكرية جديدة.

وتشمل المنظومة صواريخ SY400 ومداها 180 كم، وصواريخ BP-12A ومداها يصل إلى 300 كم.

وتستطيع قطر تغطية الأهداف الرئيسية لصناعة النفط في المملكة السعودية. ومن الواضح أنه تم شراء هذه الصواريخ من أجل التهديد. وفي الحقيقة، يستطيع الصاروخ التحليق إلى مسافة أبعد من 300 كم.