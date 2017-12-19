بغداد مهتمة بالمدرعات والمدافع والطائرات الروسية

العراق مهتم في الحصول على مجموعة واسعة من الأسلحة الروسية، بما في ذلك دبابات "تي-90إس" ومدافع الهاوتزر ذاتية الدفع "مستا" والمقاتلة الهجومية "سو-25" ومنظومات الدفاع الجوي "بانتسير-إس1"، وفقا لمركز تحليل تجارة الأسلحة العالمية.

قال ممثل مركز تحليل تجارة الأسلحة العالمية لوكالة "سبوتنيك": " بالنظر إلى المهام الموكلة اليوم إلى القوات المسلحة العراقية، سواء في مجال مكافحة "داعش"، وكذلك تأمين الاستقرار في المنطقة، فإن بغداد أعربت عن اهتمامها بالأسلحة الروسية، وفي المقام الأول دبابات "تي-90إس" ومدافع الهاوتزر ذاتية الدفع "مستا"، ومدافع الهاون من عيار 120 و82 ملم، وقاذفة اللهب الثقيلة "توس-1أ".

وأضاف أن بغداد، مهتمة أيضا بالطائرات الهجومية من طراز "سو —25" ومروحيات من طراز "مي-35" و"مي-28إن إي"، وكذلك طائرات النقل العسكرية من طراز "مي-"17. ويمكن للجانب العراقي أن يقتني نظام الدفاع الجوي "بانتسير-إس1"، وأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت-إي".

وأكد أن قائمة الأسلحة التي عددها ليست القائمة النهائية للأسلحة التى تحتاجها القوات المسلحة العراقية.

وفي وقت سابق، التقى أمين عام وزارة الدفاع العراقية، الجنرال محمد جواد العبادي مع مدير الدائرة الاتحادية للتعاون العسكري التقني الروسي دميتري شوغاييف لمناقشة تسليم الأسلحة إلى بغداد