وزارة الدفاع البريطانية: رصد تسريب في أكبر سفينة حربية على الإطلاق

قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الثلاثاء (19 ديسمبر/ كانون الأول) إن أكبر سفينة حربية بريطانية على الإطلاق، وهي حاملة الطائرات كوين إليزابيث الجديدة التي كلفت 3.1 مليار جنيه إسترليني (4.2 مليار دولار) تحتاج لإصلاح بعد رصد تسريب.

وقالت الوزارة إن السفينة التي تبلغ حمولتها 65 ألف طن والتي أُشيد بها باعتبارها أكثر السفن العسكرية تطورا في بريطانيا والتي دشنتها الملكة إليزابيث قبل أسبوعين فقط تواجه مشكلة في لحام جسم السفينة رُصدت أثناء تجارب في البحر، وفقا لـ"رويترز".

وقال متحدث باسم البحرية إن من المقرر إصلاح ذلك أثناء رسوها في بورتسماوث. وأضاف أن ذلك لا يمنعها من الإبحار مرة أخرى وأن برنامجها الخاص بالتجارب في البحر لن يتأثر.

وذكرت صحيفة "صن" أن السفينة تسرب إلى الداخل 200 لتر من الماء كل ساعة وأن إصلاح العيب سيكلف ملايين الجنيهات.

وقال مصدر دفاعي إن البحرية على علم بأن السفينة التي استغرق بناؤها 8 سنوات كانت تواجه مشكلة عندما سلمتها الشركة المصنعة وقالت الصحيفة إن الشركة يجب أن تتحمل تكاليف الإصلاح.

وبنى "إير كرافت كاريير ألاينس" وهو اتحاد شركات يضم شركة (بي.إيه.إي سيستمز) وبابكوك والوحدة البريطانية لشركة تاليس الفرنسية السفينة كوين إليزابيث وحاملة طائرات مماثلة لها تحمل اسم برينس أوف ويلز في إطار مشروع بتكلفة 6.2 مليار جنيه إسترليني.