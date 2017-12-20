طائرات حربية صينية تحاكي هجوما جويا فوق بحر اليابان

© Sputnik. Vitaly Ankov تايوان تدفع بطائرات وسفن حربية ردا على دخول حاملة طائرات صينية مضيق تايوان

وقال متحدث باسم القوات الجوية الصينية إن الطائرات الحربية حلقت لأول مرة فوق مضيق تسوشيما وأجرت تدريبات في المجال الجوي الدولي فوق بحر اليابان، يوم الاثنين 18 ديسمبر / كانون الأول، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم القوات الجوية الصينية شن جين كه، قوله إن هذه التدريبات ضمت قاذفات ومقاتلات وطائرات استطلاع، مشيرا إلى أن هدفها هو استكشاف مدى قدرة القوات الجوية على خوض المعارك فوق البحار البعيد.

ولفت شن إلى أن التدريبات عززت قدرات المناورة للقوات الجوية في البحار البعيدة، مشيرا إلى أن المناورة شملت محاكاة رد على تدخل طائرات أجنبية، مشيرا إلى أن التدريبات لا تستهددف أي بلد.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية الصينية إن مضيق تسوشيما ليس مياها إقليمية وأن حق الملاحة فيه أو التحليق في أجوائها حق لكل الدول، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بقانون البحار.