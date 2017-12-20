سوريا: "سوخوي 35" تتغلب على "إف-22"

وبحسب مصادر أمريكية فإن مقاتلة أمريكية من طراز "إف-22" حاولت في الأسبوع الماضي اعتراض طائرة روسية من طراز "سو-25" في سماء سوريا. غير أن مقاتلة روسية من طراز "سو-35" أحبطت تلك المحاولة.

ووفق موقع "بزنس إنسايدر" الإخباري فإن تلك الحادثة كشفت مشكلات تواجه مقاتلة "إف-22".

يُذكر أن لطائرة "إف-22" مزايا تجعلها الطائرة المقاتلة "الأكثر فتكا" أهمها القدرة على التخفي التي تجعلها طائرة شبحية. إلا أن قدرة التخفي لا تؤدي دورا هاما خلال المعركة الجوية حالياً، بل تجرد المقاتلة الشبحية من تفوقها حين تعترض أو تحاول اعتراض المقاتلة المعادية، إذ أن الطائرة الشبحية لا تستطيع إبراز أسلحتها المخبأة في داخلها للمقاتلة المعادية.

أما عن مقاتلة "سو-35" فقد قال الموقع إنها تحمل عددا أكبر من الصواريخ ولا تخفيها. وفضلا عن ذلك فإن المقاتلة الروسية تفوق مقاتلة "إف-22" قدرةً على المناورة.

وخلص الموقع إلى القول إنه لو تطورت المحاولة الاعتراضية إلى معركة جوية بين "سو-35" وإف-22" لكانت المقاتلة الروسية صاحبة الفرصة الأقوى لكسبها.