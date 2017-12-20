سلاح روسي جديد يكشف المقاتلات الشبحية

يطور الخبراء الروس أنظمة تسليح جديدة لمقاتلاتهم الحربية تجعلها قادرة على الفتك بطائرة الهيمنة الجوية الأمريكية "إف -22"، ومقاتلات "إف - 35" الشبحية.

قالت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمركيية إن الطائرات الروسية سوف تستخدم أنواعا جديدة من أسلحة الطائرات التي تنطلق بسرعات فوق صوتية يمكنها الفتك بالطائرات المعادية في زمن قياسي.

وإضافة إلى تسليح الطائرات الروسية يتم تطوير أنواع جديدة من الرادارات التي تعتمد على استخدام الفوتونات الضوئية في الكشف عن أهدافها.

Russia close to perfecting UNSTOPPABLE hypersonic nuclear space weapons https://t.co/ID6xKGP5zg — Frederico Emanuel (@FredericoEmanu) December 10, 2017

وتستطيع رادارت الطائرات الروسية الجديدة أن تعمل في نطاق واسع وستكون أكثر قدرة على مقاومة التشويش وأنظمة الحرب الإلكترونية التي تستخدمها الطائرات المعادية.

Летчики истребителей МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота #ТОФ на сверхзвуковых скоростях отработали совместные задачи по перехвату и ведению боя с авиацией условного противника https://t.co/HpX5zuBeEU pic.twitter.com/771jSE1RI0 — Минобороны России (@mod_russia) December 20, 2017

ووفقا للمجلة الأمريكية، فإن روسيا تطور مفهوما جديدا لمقاتلات الجيل السادس التي يمكن أن تحل محل طائرات "سو — 57 باك فا" في المستقبل.

Russia’s F-22 and F-35 Killer: 6th Generation Plane Armed with Hypersonic Weapons https://t.co/6496nsUiBY — National Interest (@TheNatlInterest) December 20, 2017

ويسعى الخبراء الروس إلى تصميم رادارات جديدة يطلق عليها "راديو فوتونيك رادار" تعتمد على استخدام فوتونات الضوء للكشف عن أهدافها خاصة الأهداف التي تمتلك قدرات على التخفي "الطائرات الشبحية".

https://t.co/Gi9D6A1oUa



You better watch yourself, In my personal opinion, the hypersonic warheads aren't the biggest threat to humanity's existence. because there are more dangerous weapons based on advanced tech. — Thomas Green (@JankowskyTom) December 17, 2017

وتوفر الراردارت الروسية الجديدة للطائرات التي تستخدمها ميزة البحث عن أهدافها باستخدام مدى واسع من الترددات التي تمكنها من رصد الأهداف الشبحية وتحديد مواقعها بدقة عالية.