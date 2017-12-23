بالفيديو...قوة الطيران بعيد المدى الروسي

ويظهر في الفيديو القاذفات بعيدة المدى الحديثة، إقلاعها وهبوطها وكذلك التزويد بالوقود في الجو وعملية القصف.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن سلف الطيران الروسي البعيد المدى هو طائرة" إيليا موروميتس"، التي أنشئت في 23 ديسمبر 1914. في الحرب العالمية الأولى قامت بحوالي 400 طلعة جوية.

ونفذت القاذفات بعيدة المدى خلال الحرب الوطنية العظمى، حوالي 220 ألف طلعة جوية. وفي الوقت نفسه أسقطت أكثر من مليوني قنبلة على العدو.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "وفي الوقت الحالي يوجد في أسلحة الطيران بعيد المدى القاذفات "تو-22أم3" المحدثة، وحاملة الصواريخ الاستراتيجية "تو-160أم إس"، وطائرات التزويد بالوقود "إيل-78" وطائرات من أنواع أخرى".