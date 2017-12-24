أسلحة النصر: عدد دبابات "تي-90أ" التي أرسلت إلى سوريا

ساعدت روسيا سوريا والشعب السوري على محاربة الإرهابيين من التنظيمات المختلفة ليس فقط من خلال الضربات الجوية، وليس فقط بالمساعدات الإنسانية. فمن المعلوم أنه لا يمكن الانتصار في الحرب بالطائرات فقط. وتقوم القوات السورية والقوات الخاصة بعمليات برية في سوريا.

وهم جميعا بحاجة إلى أسلحة ومركبات مدرعة للتفوق على خصومهم. ويوجد في الجمهورية العربية السورية، منذ العصر السوفييتي، أسطول جيد من دبابات "تي-64" و"تي-72"، لكنها أصبحت قديمة.

© Sputnik. Ramil Sitdikov دبابة شاركت في العرض العسكري في الساحة الحمراء تظهر في سوريا (صور)

بالإضافة إلى ذلك، خلال المعارك، تم اكتشاف ضعف دبابات "تي-72" القديمة أمام أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "تاو" الحديثة. فقد أرسل الأمريكيون هذه الأنظمة لجماعات المعارضة "المعتدلة" التي يدعمونها، ولكنها انتشرت في جميع أنحاء البلاد، ووقعت في أيدي الإرهابيين، وفقا لموقع slovodel.

وبالأخذ بعين الاعتبار حاجة سوريا لدبابات حديثة، بدأت روسيا بتزويد سوريا بدبابات "تي-90أ". ووصلت هذه الدبابات من نوفوروسيسك عبر البوسفور إلى ميناء اللاذقية.

وحصل الجيش السوري في المجموع منذ بداية تشرين الأول / أكتوبر على ما لا يقل عن أربعين دبابة من هذا النوع. وتم تزويد وحدات النخبة بها، للقيام بالعمليات الهجومية الرئيسية. ومن الواضح أن النجاحات الأخيرة للجيش السوري مرتبطة باستخدام هذه الدبابة.