صحيفة: روسيا تملك سلاحا قادرا على إيقاف الشبكة الكهربائية الأمريكية بأكملها

بسبب المخاوف الأخيرة من أن كوريا الشمالية طورت سلاحا كهرومغناطيسيا قادر على تعطيل الشبكة الكهربائية الأمريكية، تم تجاهل تهديد آخر: المولد القتالي الروسي "رانيتس- ي".

وذكرت صحيفة "The National Interest" أن المولد "رانتيتس-ي" يبعث نبضة كهرومغناطيسية على بعد 200-300 متر فوق مواقع العدو باستخدام مولدات عالية التردد وحقل كهرومغناطيسي قوي. ومثل هذه الضربة لا تعطل أجهزة الكمبيوتر والرادارات وأنظمة الاتصالات والالكترونيات فحسب، بل تجعلها غير صالحة للاستعمال في وقت لاحق بالإضرار بالعناصر الداخلية.

وهذا السلاح لا يشكل أي خطر على حياة الإنسان، ولكن كل التقنيات ستتعطل.

"رانيتس-ي" قادر على العمل كمنظومة دفاع جوي. وتتمثل مهمته في تحييد الطائرات وصواريخ كروز وغيرها من الذخيرة، التي يوجد فيها إلكترونيات. ومدى عمل المولد 14 كيلومترا للمكونات الإلكترونية و 40 للإشارات الكهرومغناطيسية.

ويتكون النظام من هوائي ومولد عالي الطاقة ونظام فرعي للتحكم وجهاز قياس ومصدر إمداد بالطاقة. "رانيتس-ي" يمكن أن يكون بنسختين ثابت ومتنقل.