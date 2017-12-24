أمريكا تستعد للحرب مع روسيا (فيديو)

تستعد أمريكا للحرب مع روسيا بتدريب طياريها على تكتيكات حرب جوية تعتمد على استخدام طائرات روسية ضد طائراتها في معارك جوية.

قالت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، في تقرير لها اليوم الأحد 24 ديسمبر / كانون الأول، إن أمريكا تدرب طياريها على معارك الاشتباك الجوي ضد طائرات روسية تم الحصول عليها من بعض دول الاتحاد السوفيتي السابق.

وتنتج بعض الدول نماذج لطائرات الأعداء وتدرب طياريها على خوض معارك جوية ضدها، وفي الولايات المتحدة الأمريكية أنتجت بعض الشركات 3 نسخ تدريبية من طائرات (ميغ — 29).

ولفتت المجلة إلى أن أمريكا حصلت على طائرات (ميغ — 29) من دول الاتحاد السوفيتي السابق"، مشيرة إلى أن جميع الطائرات، التي تستخدمها أمريكا لتدريب طياريها يمكنها الاشتباك بكفاءة عالية في المعارك الجوية وهو ما يمنح الطيارين فرصة ممتازة للتدريب على تكتيكات الحرب الجوية ضد طائرات روسية.

وتتميز طائرات (ميغ — 29) الروسية بقدرات قتالية عالية وسرعة فوق صوتية تصل إلى 1.3 ماخ.



