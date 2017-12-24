كيف ينجو الأمريكيون من هجوم نووي (فيديو)

ووفقا لتقرير نشرته المجلة، في أكتوبر / تشرين الأول الماضي، فإن الفترة بين إطلاق صاروخ نووي من كوريا الشمالية وبين وصوله إلى أمريكا، حوالي 10 دقائق.
ولفتت المجلة إلى أن تهديدات الحرب النووية أصبحت أمرا مرعبا في الوقت الحالي على غرار ما كان يشهد العالم أثناء الحرب الباردة، مضيفة: "في حالة اندلاع الحرب النووية لن يكون هناك فرصة كبيرة للنجاة، لكن هناك بعض الأشياء التي يمكن فعلها".
وتشمل الأشياء التي يمكن القيام بها للنجاة من هجوم نووي الاشتراك في خدمة الطوارئ لمعرفة موعد الهجوم في أسرع وقت، وتحديد مكان الاختباء الأقرب، حيث تكون الأماكن المتواجدة تحت الأرض والأماكن محكمة الإغلاق هي الأقل ضررا.
ومن بين الأشياء التي يجب فعلها تغطية الوجه لمنع وصول الإشعاعات النووية في حالة وجود الشخص بعيدا عن مركز الانفجار.
ويعد الراديو أفضل وسيلة للتواصل مع العالم الخارجي في حالة الهجوم النووي الذي يؤدي إلى انقطاع الكهرباء ووسائل الاتصالات المختلفة.
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