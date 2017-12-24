كيف ينجو الأمريكيون من هجوم نووي (فيديو)

مع تزايد التصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية، تهدد بيونغ يانغ بقصف الأراضي الأمريكية بالصواريخ النووية العابرة للقارات.

© AP Photo/ DMITRY LOVETSKY, DMITRY LOVETSKY غواصة عملاقة يمكنها تنفيذ 200 هجوم نووي ضد أمريكا

ورغم عدم وجود معلومات مؤكدة عن مدى صواريخ كوريا الشمالية ودقتها، إلا أن مجلة "واشنطن إكزامينز" اعتبرت أن تعرض واشنطن لهجوم نووي من كوريا الشمالية أمرا ممكنا، مشيرة إلى أن النجاة من قصف نووي ممكنا.

ووفقا لتقرير نشرته المجلة، في أكتوبر / تشرين الأول الماضي، فإن الفترة بين إطلاق صاروخ نووي من كوريا الشمالية وبين وصوله إلى أمريكا، حوالي 10 دقائق.

ولفتت المجلة إلى أن تهديدات الحرب النووية أصبحت أمرا مرعبا في الوقت الحالي على غرار ما كان يشهد العالم أثناء الحرب الباردة، مضيفة: "في حالة اندلاع الحرب النووية لن يكون هناك فرصة كبيرة للنجاة، لكن هناك بعض الأشياء التي يمكن فعلها".

وتشمل الأشياء التي يمكن القيام بها للنجاة من هجوم نووي الاشتراك في خدمة الطوارئ لمعرفة موعد الهجوم في أسرع وقت، وتحديد مكان الاختباء الأقرب، حيث تكون الأماكن المتواجدة تحت الأرض والأماكن محكمة الإغلاق هي الأقل ضررا.

ومن بين الأشياء التي يجب فعلها تغطية الوجه لمنع وصول الإشعاعات النووية في حالة وجود الشخص بعيدا عن مركز الانفجار.

ويعد الراديو أفضل وسيلة للتواصل مع العالم الخارجي في حالة الهجوم النووي الذي يؤدي إلى انقطاع الكهرباء ووسائل الاتصالات المختلفة.