نشر فيديو تحليق مقاتلة "ميغ-29" على ارتفاع منخفض

نشر الموقع السوري "مراسلون" فيديو تحليق مقاتلة "ميغ-29" على ارتفاع أمتار قليلة من الأرض، وهي ترسل تحيات للقوات السورية عبر التحليق فوقهم.

© Sputnik. Anton Denisov الحاجة إلى "ميغ-29" تظل قائمة

ويظهر في الفيديو تحليق الطيار السوري بشكل منخفض جدا في مشهد يحبس الأنفاس لخطورة المناورة التي نفذها بنجاح تام أثناء تحيته للجنود.

وأفادت وكالة "فيستنيك موردافيا" أن المقاتلة تعود إلى القوات الجوية السورية. وأشار الخبراء إلى المهارات العالية التي يجب أن يتمتع بها الطيار ليتمكن من التحليق على علو منخفض. وتساعد هذه المناورات على مهاجمة الأهداف الأرضية دون التعرض لوسائل الدفاع الجوي.