"يو إس إس فيرجينيا"...سفينة الحرب الأهلية الأمريكية

تعد السفن واحدة من أهم أسلحة الجيوش التي تستخدمها في الحروب منذ القدم، وقد شهدت السفن الحربية تطورا كبيرا، بدءا من السفن الشراعية حتى السفن والغواصات التي تعمل بالطاقة النووية.

ذكر موقع "ميليتري فاكتوري" الأمريكي أن الأمريكيين استخدموا سفينة "سي إس إس فيرجينيا"، التي تستخدم محركات بخارية، عام 1862، مشيرا إلى أنها كانت مجهزة بـ12 مدفع بأعيرة تتراوح بين 20 و25 مم.

واستمر بناء السفينة 8 أشهر وتم إطلاقها عام 1962، وقام بتصنيعها الجنوبيون مستخدمين الأخشاب التي تم تغطيتها بألواح حديدية سمكها 51 مم.

ويصل عدد طاقم السفينة إلى 320 شخصا، وطولها 83.82 مترا، وارتفاعها 6.71 مترا، ويصل حجم إزاحة السفينة إلى 3200 طن.

تصل سرعة السفينة إلى 6 ميل في الساعة، ومداها يصل إلى 241 كيلومترا.

ويضم تسليح السفينة مدافع عيار 178 مم، و152 مم، إضافة إلى مدافع عيار 229 مم، ومدفع عيار 117 مم.

Today in 1862: Battle of the Ironclads, Monitor v. Virginia, a game changer in Civil War naval warfare. https://t.co/Tv19hKYBCQ Model ships: pic.twitter.com/jcVeSXwGUT — amhistorymuseum (@amhistorymuseum) March 9, 2017



