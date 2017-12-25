مجلة أمريكية: إنشاء جيش أوروبي موحد "فكرة سيئة"

يتطلع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل إلى السيطرة على القوات المسلحة للدول الأعضاء فيه، عبرالتخطيط لإنشاء جيش أوروبي موحد.

قالت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية إن السعي لإنشاء جيش أوروبي موحد فكرة سيئة.

ورغم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلا أن البعض يعتقد أن الوقت مناسب للمضي قدما في خطة إنشاء جيش أوروبي موحد يكون تابع للاتحاد وخارج سيطرة الدول الأعضاء.

ولفتت المجلة إلى أن إرسال قوات قتالية إلى مهام عسكرية أمر يثير رعب الحكومات المنتخبة في الدول الأوروبية لما تسببه من تبعات مميتة، مشيرة إلى أن فكرة إنشاء قوات مسلحة أوروبية تسعى لجعل قرار إرسال قوات عسكرية أوروبية بيد مسؤولين غير منتخبين يمكنهم إرسال القوات إلى مهام قتالية.

وأشارت المجلة إلى قول جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، إن إنشاء قوة أوروبية موحدة ستكون خطوة جيدة لإنشاء جيش أوروبي موحد، يمكنه من السيطرة على القضايا الأمنية.