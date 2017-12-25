مقاتلة "ميغ-31" تعترض صواريخ العدو المجنحة وتدمرها (فيديو)

أطلقت قاذفة استراتيجية روسية، أثناء تدريب للتحقق من جاهزية قوات الدفاع الجوي، صواريخا مجنحة على أهداف افتراضية، في مقاطعة كامتشاتكا الروسية.

ولعب دور العدو، القاذفة الاستراتيجية "تو-160" التي قامت بإطلاق صواريخ مجنحة على أراضي شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.

ومن أجل ردع الهجوم الصاروخي، قامت المقاتلة الاعتراضية الروسية "ميغ-31" باعتراض جميع الصواريخ التي أطلقتها القاذفة "تو-160"، حيث قام طاقم المقاتلة بالكشف عن الصواريخ في الوقت المناسب وتدميرها بنجاح.

يشار إلى أن "ميغ-31" مقاتلة اعتراضية بعيدة المدى أسرع من الصوت وتعمل في جميع الأحوال الجوية. وهي أول طائرة مقاتلة روسية من الجيل الرابع، وأسرع طائرة في العالم والمقاتلة الوحيدة القادرة على اعتراض وتدمير الصواريخ المجنحة (كروز).

يذكر أن المقاتلة "ميغ-31" شاركت بالعملية العسكرية الروسية ضد الإرهاب في سوريا، حيث كانت تقوم بطلعات جوية من مطار حميميم في اللاذقية السورية.