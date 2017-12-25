شاهد... قاذفة اللهب الروسية تدك معاقل الإرهابيين في حماة

انتشر شريط مصور على الانترنت، يظهر راجمة الصواريخ الحرارية " توس-1A" (سولنتسيبيك: الشمس الحارقة) في سوريا.

وتدعم راجمة الصواريخ " توس-1A" هجوم قوات الجيش السوري في محافظة حماة، حيث يقوم بالتحكم بالراجمة مستشارون عسكريون روس.

ТОС-1А ведет огонь по позициям боевиков на севере провинции Хама. Подробности https://t.co/SRkYkrmr5Y pic.twitter.com/9krPEr8Vzf — Вежливые люди (@vezhlivo) December 25, 2017

ومن غير المعلوم عدد الراجمات التي تسلمتها سوريا، كما أنها تستخدم لأمور أخرى، كحماية قاعدة حميميم الجوية الروسية في اللاذقية.

ويشار إلى أن وزن الراجمة 44.3 طن، وطاقمها يتألف من 3 أشخاص، وسرعتها القصوى 60 كم/ الساعة، ومدى إطلاقها الأقصى 6000 متر، والأدنى 400 متر.

وعلى الرغم من ندرة هذه المركبات، فقد شاركت في أهم العمليات التي نفذتها القوات السورية والحلفاء بدعم من القوات الجوية الروسية.